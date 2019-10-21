الهلال يتسلح بالثقة لاقتناص البطولة الآسيوية

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي الهلال للفوز في لقاء الذهاب، عندما يستضيف السد القطري على بطاقة الظهور في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم غداً الثلاثاء، ورغم التأخر بهدف مبكر بعد أقل من ربع ساعة من البداية، انتفض الهلال وخرج منتصراً 4-1 ذهاباً في الدوحة.

وأصبح الهلال على أعتاب الوصول إلى النهائي القاري للمرة الثالثة في ست سنوات؛ بينما يعيش حالة رائعة على الصعيد المحلي أيضاً، وفاز بمباراته الأخيرة 3-0 على ضمك لينفرد بالقمة بفارق أربع نقاط.

وصرح الفرنسي بافتيمبي غوميز، الذي سجل في مرماه ذهاباً قبل أن يهز شباك السد، عقب الانتصار الأخير في الدوري: ” هذا الفوز سيمنحنا ثقة قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا، سعيد بالتسجيل ومساعدة فريقي ” .