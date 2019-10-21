تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الحدود الشمالية الأحد المقبل

رافع فريح(صدى):

تبدأ إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية يوم الأحد المقبل، بتطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وسيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب وفقًا للتوقيت الشتوي عند الساعة الثامنة صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الثامنة والربع، فيما يبدأ اصطفاف الطالبات عند الساعة 7:45 صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة الثامنة صباحًا.

وطالب مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ : عثمان بن إبراهيم العثمان مديري ومديرات المدارس بضرورة إشعار الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالتوقيت الجديد وأكد ان على الجميع العمل والالتزام بذلك.