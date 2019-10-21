«غوارديولا» عن دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي غير جاهز للفوز به

نواف السالم(صدى):

كشف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه لن يفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، إلا إذا أصبح أكثر حسمًا للفرص أمام المرمى.

وعن ذلك، قال ” غوارديولا ” : ” لقد أهدرنا الكثير من الفرص يجب أن نكون أكثر حسمًا.. عندما يتحدث الناس عن محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا فإننا غير جاهزين، لا يزال بوسعنا التطور ” .

وتابع: ” التنافس مع سيرجيو ربما يكون أصعب شيء.. لكن غابرييل يتحلى بالصبر في كل مرة يقاتل بشراسة لكنه يستطيع التحسن ” .

ويستعد ” سيتي ” لخوض مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، حيث يستضيف أتلانتا الإيطالي.