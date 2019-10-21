«غوارديولا» عن دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي غير جاهز للفوز به
كشف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه لن يفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، إلا إذا أصبح أكثر حسمًا للفرص أمام المرمى.
وعن ذلك، قال ” غوارديولا ” : ” لقد أهدرنا الكثير من الفرص يجب أن نكون أكثر حسمًا.. عندما يتحدث الناس عن محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا فإننا غير جاهزين، لا يزال بوسعنا التطور ” .
وتابع: ” التنافس مع سيرجيو ربما يكون أصعب شيء.. لكن غابرييل يتحلى بالصبر في كل مرة يقاتل بشراسة لكنه يستطيع التحسن ” .
ويستعد ” سيتي ” لخوض مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، حيث يستضيف أتلانتا الإيطالي.
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