17 برنامجا تدريبيا لقائدات ومعلمات الطفولة المبكرة بالزلفي

الرياض(صدى):

ضمن مشروع التطوير المهني لقائدات ومعلمات الطفولة المبكرة أعد قسم التدريب التربوي للبنات بتعليم الزلفي خطة تنفيذية للبرامج التدريبية للتطوير المهني احتوت على17برنامجاً تدريبياً ينفذ على مدار العام، ويشترك في تنفيذه قسم رياض الأطفال والمتابعة والتدريب التربوي والإشراف التربوي والجودة والقيادة المدرسية إضافة إلى كلية التربية، حيث سيتم الإعلان عن البرامج ضمن خطة التدريب الأسبوعية.

ومن جانبها قالت رئيسة قسم التدريب التربوي الأستاذة هيا العبيد: أن ذلك يأتي استكمالاً للجهود المبذولة في إطار أهداف رؤية المملكة 2030، وتسريعاً للخطى نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية مما يتضمن تحسين نواتج التعلم حيث تم إطلاق حزمة من البرامج التدريبية النوعية لقائدات ومعلمات مرحلة الطفولة المبكرة والتي توافقت مع الاحتياج التدريبي لها.