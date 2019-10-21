«قرقاش» يعلق على مظاهرات لبنان
علق الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، على المظاهرات التي تشهدها لبنان.
وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” المظاهرات التي يشهدها أكثر من بلد عربي هي إستغاثة إنقاذ لعودة الدولة الوطنية القوية والعادلة ” .
وتابع: ” هي صرخة ضد الطائفية، وضد الانتماءات الحزبية التي تتدثّر بالدين.. هي طلب العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة، كما هي دعوة بأن يكون الفيصل أداءً ينشد صالح المواطن ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 999 ] نشر منذ 27 دقيقة
بل المظاهرات تنشأ وتعود عندما تحارب الشعوب ويضيق عليها في دينها وأخلاقها ومعيشتها..