«قرقاش» يعلق على مظاهرات لبنان

أبوظبي(صدى):

علق الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، على المظاهرات التي تشهدها لبنان.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” المظاهرات التي يشهدها أكثر من بلد عربي هي إستغاثة إنقاذ لعودة الدولة الوطنية القوية والعادلة ” .

وتابع: ” هي صرخة ضد الطائفية، وضد الانتماءات الحزبية التي تتدثّر بالدين.. هي طلب العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة، كما هي دعوة بأن يكون الفيصل أداءً ينشد صالح المواطن ” .