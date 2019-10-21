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«قرقاش» يعلق على مظاهرات لبنان

«قرقاش» يعلق على مظاهرات لبنان
أبوظبي(صدى):

علق الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، على المظاهرات التي تشهدها لبنان.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” المظاهرات التي يشهدها أكثر من بلد عربي هي إستغاثة إنقاذ لعودة الدولة الوطنية القوية والعادلة ” .

وتابع: ” هي صرخة ضد الطائفية، وضد الانتماءات الحزبية التي تتدثّر بالدين.. هي طلب العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة، كما هي دعوة بأن يكون الفيصل أداءً ينشد صالح المواطن ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 999 ] نشر منذ 27 دقيقة

بل المظاهرات تنشأ وتعود عندما تحارب الشعوب ويضيق عليها في دينها وأخلاقها ومعيشتها..

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