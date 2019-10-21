العمل عن بعد يحقق السعادة والولاء والانتاجية

واشنطن(صدى):

كشفت شركة أمريكية في دراسة استقصائية أجرتها، أن الذين يعملون عن بعد أكثر سعادة في حياتهم واستقراراً في علاقاتهم الزوجية.

وأوضحت أن العاملون عن بعد بدوام كامل سعداء في وظائفهم بنسبة 22% أكثر من الذين يداومون في مواقع الشركات؛ فيما كانت أسباب اختيار المشاركين في الاستبيان العمل عن بعد تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة 91%.

يأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية والتركيز بشكل أفضل 79%، وتقليل الضغط 78%، وتجنب التنقل 78%، كما أن الموظفين أكثر ولاء للشركات التي تقدم لهم مرونة أكبر في العمل، وعلى استعداد أيضاً للعمل ساعات أكثر.