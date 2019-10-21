وداعا للشائعات.. فيسبوك تصبح منصة إخبارية جديرة بالثقة 

وكالات(صدى):

أشارت شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن علامة تبويب الأخبار المقرر تثبيتها في المنصة ستحتوي على عناوين من صحيفة «وول ستريت جورنال» وبعض العناوين الأخرى من شركات نيوز كورب «News Corp»، وغيرها من وسائل الإعلام التابعة لداو جونز «Dow Jones»، وكذلك «نيويورك بوست».

وأوضحت «وول ستريت جورنال»، أن المنافذ الإخبارية، الواشنطن بوست، وأخبار «BuzzFeed»، و«Business Insider» قد توصلت أيضا إلى اتفاق مماثل مع «فيسبوك».

ووفقا للمعلومات الواردة فإن «فيسبوك» تدفع رسوم ترخيص للمنظمات الإخبارية في سبيل تزويدها لعلامة التبويب الجديدة بالعناوين الرئيسية، وقد تراوح رسوم الترخيص هذه بين مئات الآلاف سنويًا وملايين الدولارات للمنافذ الإخبارية الكبرى.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة التواصل الاجتماعي مارك زوكربيرغ إن موقع «Facebook» يتبع منهجا متساهلاً في التقارير الإخبارية المزيفة وحملات التضليل المدعومة من الدولة، مبينا أن الشبكة الاجتماعية ستعطي الأولوية للأخبار الجديرة بالثقة في خلاصتها من خلال تحديد منافذ إخبارية عالية الجودة.