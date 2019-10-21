احذر.. المشي البطيء يُنذر بـ الموت المبكر

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ” ديوك ” الأمريكية، أن هناك علاقة بين سرعة المشي والموت المبكر.

واعتمدت الدراسة على بيانات مستقاة من دراسة طويلة الأجل، شملت 904 أشخاص ولدوا خلال عام واحد، وتمت متابعة فترات حياتهم كاملة حتى بلغوا 45 عامًا.

واعتبرت الدراسة أن من يمشي أبطأ بعد بلوغه السبعين، هو الأكثر تعرضًا للموت المبكر مقارنة بالذين يمشون بسرعة أكبر في العمر نفسه.

كما أكدت أن قياس سرعة المشي في عمر الثالثة يشكل اختبارًا مهمًا لكشف الحالة الصحية للشخص، ومعرفة احتمالية إصابته بأمراض خطيرة في الكبر.