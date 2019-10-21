بالفيديو.. معارض تركي يهاجم أردوغان: «السلطة الحاكمة غير شرعية»

أنقرة(صدى):

هاجم المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطى التركى، جوناى كوبيلاى، الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب السياسات الخاطئة فى حق رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطى، بعد عزلهم وتعيين أوصياء نيابة عنهم، واعتقالهم ضمن الحملة الموسعة التى تقوم بها شرطة أدروغان ضد الحزب فى الفترة الأخيرة.

كوبيلاى فى فيديو بثته المنصات التركية، القبض على كل من رؤساء بلديات نوصايبين، ويوكساكوفا، وهكارى، عن حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردى، وحبسهم بتهمة «الإرهاب»، وتعيين أوصياء نيابة عنهم تابعين لأردوغان، ووصف الأمر بـ«انقلاب الوصى السياسي»، موضحا أن هذا يعد اغتصابًا لإرادة الشعب الكردى السياسية.

وأبان أن السلطة الحاكمة لم تعد تستطيع إدارة هذه الدولة من خلال الأساليب السياسية الديمقراطية والمشروعة، وأن هذا قد تسبب فى خسارة السلطة الحاكمة لدعم الأغلبية، وبهذا أصبحت السلطة الحاكمة غير شرعية.