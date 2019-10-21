بحضور خبراء دوليين أمير عسير يفتتح ملتقى الطاقة النظيفة الأربعاء المقبل

حامد العمري(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، ملتقى الطاقة النظيفة، الذي تنظمه الشركة السعودية للكهرباء في نسخته الثالثة، تحت عنوان: “الطاقة النظيفة والفرص الواعدة”، بحضور نخبة من المختصين والخبراء السعوديين والدوليين في مجال توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية.

ويفتتح سموه الملتقى يوم الأربعاء المقبل 23 أكتوبر في فندق قصر أبها، وتستمر فعالياته وجلساته لمدة يومين، وسيناقش الملتقى العديد من القضايا والجهود المبذولة في مجال إنتاج طاقة كهربائية نظيفة وآمنة، باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة والفرص الواعدة، والاستفادة من التجارب العالمية، إضافة إلى استعراض تجربة “السعودية للكهرباء” والتقنيات المستخدمة، والخبرات المتراكمة للشركة في هذا المجال.

من جانبه، أكد فهد بن حسين السديري، الرئيس التنفيذي المكلف لـ “السعودية للكهرباء” أن الملتقى يُعد جزءً من جهود الشركة وخططها الاستراتيجية للمساهمة في انتاج طاقة نظيفة وخفض الاعتماد على النفط، ضمن رؤية المملكة 2030، وأنه يهدف إلى مواكبة التطور العلمي في الحفاظ على موارد المملكة، واستعراض أحدث الدراسات والأبحاث في مجال الطاقة النظيفة، وبحث الفرص الواعدة، وأوجه التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن “السعودية للكهرباء” تنظم ملتقى الطاقة النظيفة للعام الثالث على التوالي، إذ نظمت الملتقى الأول في مدينة جدة عام 2017، والنسخة الثانية في مدينة الدمام عام 2018، ذلك في إطار اهتمام الشركة الكبير باستخدام أحدث التقنيات لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة، لتدعم التوجه الحكومي والعالمي للحفاظ على البيئة كونها أكبر منتج للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.