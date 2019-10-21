«الحج والعمرة» عن إلغاء المحرم لكل الأعمار: ليس من اختصاص الوزارة فقط

عادل الحربي(صدى):

طلبت اللجنة الوطنية للحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة من وزير الحج الدكتور محمد بن صالح بنتن، الموافقة على إلغاء ” المحرم ” لكل الأعمار.

وجاء ذلك خلال عدة توصيات عرضتها اللجنة في اجتماع مشترك الأسبوع الماضي.

وعن ذلك، صرح الدكتور حاتم قاضي، المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة ، بأن هذا الطلب يخص جهات أخرى وليس وزارة الحج والعمرة، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

فيما أبان مروان شعبان، رئيس اللجنة الوطنية، أن التوصيات تشتمل على استثناء التحويل المالي للدول التي ليس لديهم تحويلات نظامية.