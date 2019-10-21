رد قوي من مورينيو وسولشاير على تصريحات كلوب

ماجد الأشرم(صدى):

تعادل فريق مانشستر يونايتد1-1 مع ليفربول في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد؛ لينتقد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، الأسلوب الخططي ليونايتد.

وقال كلوب إن الهدف الافتتاحي لأصحاب الأرض كان يجب عدم احتسابه بسبب خطأ، فإن الرد القوي لم يأتِ فقط من نظيره أولي غونار سولشاير، لكن أيضًا من جوزيه مورينيو الذي كان يتولى قيادة الفريق قبل إقالته في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

وصرح يورغن كلوب: ” لست الشخص الذي يشعر بخيبة الأمل بسبب أسلوب يونايتد. في السنوات الأخيرة اعتاد الدفاع فقط، وهكذا سارت الأمور. هذا ليس انتقادًا لكنه الواقع “؛ مضيفًا: ” عند التفكير في مباراة يونايتد ضد ليفربول تعتقد أنه سيتم تقديم كرة هجومية من الفريقين، لكن هذا لا يحدث ” .

ومن جانبه، نفى سولشاير أن يكون يونايتد اعتمد على أسلوب دفاعي، وقال إنه كان يلعب بأسلوب الضغط على المنافس وشن هجمات، وحظي بدعم من مورينيو الذي تعرض لاتهام أكثر من مرة بالدفاع بشكل متكتل في أنفيلد؛ حيث أكد مورينيو إن كلوب لم يستمتع بأسلوب يونايتد لأنه جعل المباراة صعبة على ليفربول.

وأوضح المدرب البرتغالي: ” هو (كلوب) لم يحب قائمة الطعام. كان يرغب في اللحم لكنه حصل على سمك، لذا لم يكن سعيدًا.. يظهر الفريق (ليفربول) بشكل أقوى كثيرًا عندما يمنحه المنافس فرصة لشن هجمات مرتدة. يونايتد لم يفعل ذلك ” .