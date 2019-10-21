انقطاع التيار الكهربائي عن الأرض بسبب عاصفة شمسية قوية

موسكو(صدى):

كشف فلاديمير مينليغارييف، نائب المدير العام لمعهد فيودوروف للجيوفيزياء التطبيقية، أن تعرض الأرض لعاصفة شمسية قوية في أوج النشاط الشمسي أمر وارد ومحتمل.

وقال ” فلاديمير ” : ” إذا وقع توهج هائل، فإن جميع المواد المنبعثة من الشمس ستصل إلى الأرض.. وهذا سيلحق أضرارا على مستوى العالم، فالضرر الذي تلحقه عاصفة شمسية قوية سيكون انقطاع التيار الكهربائي ” .

كما أوضح أن جميع نظم الاتصالات وإمدادات المياه والتدفئة ستتعطل لفترة تتراوح بين عدة أسابيع وعدة أشهر، كما سيتعرض أطقم الطائرات والركاب إلى الإشعاع.