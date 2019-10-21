انقطاع التيار الكهربائي عن الأرض بسبب عاصفة شمسية قوية
كشف فلاديمير مينليغارييف، نائب المدير العام لمعهد فيودوروف للجيوفيزياء التطبيقية، أن تعرض الأرض لعاصفة شمسية قوية في أوج النشاط الشمسي أمر وارد ومحتمل.
وقال ” فلاديمير ” : ” إذا وقع توهج هائل، فإن جميع المواد المنبعثة من الشمس ستصل إلى الأرض.. وهذا سيلحق أضرارا على مستوى العالم، فالضرر الذي تلحقه عاصفة شمسية قوية سيكون انقطاع التيار الكهربائي ” .
كما أوضح أن جميع نظم الاتصالات وإمدادات المياه والتدفئة ستتعطل لفترة تتراوح بين عدة أسابيع وعدة أشهر، كما سيتعرض أطقم الطائرات والركاب إلى الإشعاع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85099 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يستر ..
.. كلامكم كثير وتخميناتكم وتهاويلكم كثيره ، والله أعلم باالعلم الأكيد ..
,, كفرنا بكم وآمنا باالله واتكلنا عليه ..
Abu Rotana[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 4 ساعات
لا أحد يعلم الغيب إلا الله وحده سبحانه وتعالي
لله الأمر من قبل ومن بعد …
fares[ عدد التعليقات: 880 ] نشر منذ 4 ساعات
العلم عند الله
وهو لطيف بنا وبعباده من المسلمين
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14803 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله رب العالمين
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7786 ] نشر منذ 43 دقيقة
آمنا بالله وعليه نوكلنا..