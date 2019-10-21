«لديه 3 أطفال».. استشهاد فهد البقمي بعد إصابته مرتين بالحد الجنوبي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ينتظر ذوو الشهيد رئيس الرقباء فهد البقمي وصول جثمانه اليوم لمطار الطائف، حيث اتضح أنه أصيب مرتين في الحد الجنوبي، لكنه كان يصر على العودة للمشاركة مع زملائه في الدفاع عن المملكة.

ومن المقرر أنه يتم الصلاة على الشهيد في وقت يُحدد بعد وصول الجثمان، كما سيتم دفنه في مركز الحشرج التابع لمحافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة.

وعبر ذوو الشهيد البقمي عن اعتزازهم وفخرهم بابنهم الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن، موضحين أن الشهيد هو أب لـ3 أطفال.