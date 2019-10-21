«لديه 3 أطفال».. استشهاد فهد البقمي بعد إصابته مرتين بالحد الجنوبي
ينتظر ذوو الشهيد رئيس الرقباء فهد البقمي وصول جثمانه اليوم لمطار الطائف، حيث اتضح أنه أصيب مرتين في الحد الجنوبي، لكنه كان يصر على العودة للمشاركة مع زملائه في الدفاع عن المملكة.
ومن المقرر أنه يتم الصلاة على الشهيد في وقت يُحدد بعد وصول الجثمان، كما سيتم دفنه في مركز الحشرج التابع لمحافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة.
وعبر ذوو الشهيد البقمي عن اعتزازهم وفخرهم بابنهم الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن، موضحين أن الشهيد هو أب لـ3 أطفال.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85094 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء والديه وابناءه ومن فقده .. آمين ,,
,, اللهم انصر جنودنا باالنصر المؤزر ، وردهم لأهاليهم سالمين غانمين .. آمين ,,
مطنوخ[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 22 دقيقة
هذولا اللي يستحقون الملايين ماهم حقين الكوره اللي انصرف عليهم مليارات
مطنوخ[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذولا اللي يستحقون الملايين ماهم حقين الكوره اللي انصرف عليهم مليارات