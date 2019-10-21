تنمية روضة سدير يعقد ورشة للجمعيات الأهلية ودورة تعريفية للتعامل مع مرضى التوحد

محمد السعران(صدى):

عقد مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير‬⁩ ورشة عمل ” لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية والدليل الموحد للحسابات المالية” لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومكاتب الدعوة والإرشاد بمحافظات (المجمعة ، الزلفي ، الغاط ،ثادق) التي تضمنت برنامجا تعريفيا عن اللائحة الأساسية والتنفيذية للجمعيات الأهلية ودليل الحسابات الموحد، حضرها عدد من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في جمعيات تحفيظ القرآن ومكاتب الدعوة والإرشاد.

‏ ⁧‫كما ناقشت الورشة إجراءات المواءمة للجمعيات ومكاتب الدعوة القائمة حالياً وآليات نقل الإشراف المالي والإداري.

يذكر أن الورشة جاءت بعد اعتماد نقل الإشراف الإداري والمالي على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية.

كما نفذ المركز دورة بعنوان ” فنيات وأسس التعامل مع أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد” للمدرب محمد بن عبدالله الناجم تهدف لتعريف الآباء والأمهات والمختصين والمختصات والمهتمين والمهتمات ومن يرغب بتطوير نفسه بالتعامل مع حالات طيف التوحد وطريقة اندماجهم مع المجتمع، حيث تجاوز عدد الحضور ٧٥ مستفيدا من أولياء الامور والمختصين والمهتمين.