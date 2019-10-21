استشاري: العناية بأسنان طفلك تبدأ مبكرا جدا !

صيتة العماش (صدى):

كثير من الناس يعتقدون بأن علاج الأسنان اللبنية للطفل ليس شيئاً ضرورياً وذلك بالمقارنة بالأسنان الدائمة نظراً لكونها سوف تستبدل في مرحلة لاحقة ، وينظر إليها على أنها أسنان مؤقتة بحيث إذا ماتلفت أو أصيبت فسوف يظهر البديل الطبيعي بعد الخلع وحقيقة الأمر فإن انسجام وتناسق الأسنان الدائمة ومستقبل نمو الفك يتوقف على الظروف التي تمر بها الأسنان اللبنية في المرحلة المبكرة من العمر.

فقد يحدث تسوس وخراجات في الأسنان اللبنية وإذا لم تعالج في الوقت المناسب فقد تتلف براعم الأسنان الدائمة القريبة منها وحتى إذا تم الخلع فإن زحف الأسنان المجاورة لسد الفراغ الناشىء بحيث لايكون الفك مهيأ لاستقبال الأسنان البديلة الدائمة والتي تأخذ وضعاً غير طبيعي مائل أو بارز أو متزاحم وقد لاتظهر في الفم على الإطلاق على مدى العمر.

لذلك فلابد من إلقاء بعض الضوء على الدور الوظيفي لتلك الأسنان حتى يمكن إدراك القيمة الحقيقية للحفاظ عليها فإنه من المعروف أن براعم الأسنان تتكون وتتخلق داخل رحم الأم وبعد الولادة وفي هذه المرحلة فإنها تتأثر كثيراً بالظروف الخارجية والداخلية للحمل.

وعلى سبيل المثال فإن تناول بعض العقاقير مثل عقار التتراسكين أو حدوث حمى شديدة للأم يسبب تلفاً وتلوناً في طبقة العاج والمينا لتلك الأسنان وربما أيضاً قد لايعفي الأسنان الدائمة من تلك التشوهات إذا ماأعطي هذا العقار للطفل في سن مبكرة من عمره.

عند بزوغ الأسنان بالفم فإنها تتزامن مع حاجة الطفل للغذاء الصلب والعادي ويؤدي الأسنان الجديدة وظيفة تحضيرية هامة بتطبيع وطحن الطعام فإذا ماحدث تلف أو خلع لتلك الأسنان فإن المعدة سوف تتلقى طعاماً غير مهيأ للهضم ويحدث مايعرف بسوء الهضم ويؤدي ذلك إلى حرمان الطفل من الغذاء الكافي للنمو السريع في هذه المرحلة الحساسة من العمر .

ومن ناحية أخرى فإن عملية المضغ السليم تحث عظام الفكين على التشكل والنمو بالشكل الطبيعي فإذا ماحدث خلع لعدد كبير من الأسنان أوإهمال في علاج الأسنان المؤلمة فإن الطفل يتعود على المضغ على الناحية السليمة من الفك والتي بدورها تنمو نمواً طبيعيا وفي نفس الوقت تتخلف الناحية المهملة عن النمو المتزامن مما يؤدي ذلك إلى حدوث عدم التكافؤ في تماثل نصفي الوجه وضعف والتهابات مزمنة في الناحية المريضة.

هذا وتعتمد مخارج الكثير من الحروف على وجود الأسنان فإذا ماتلفت أو فقدت بعض الأسنان وخصوصاً الأمامية فإن ذلك سوف يؤدي إلى خلل في نطق بعض الحروف في سن مبكرة وقد يؤثر هذا على مقدرة الطفل على الكلام مستقبلاً ويجب أن ننوه على أن سلامة وتناسق الأسنان تشكل جزءاً لايتجزأ من جمال الوجه وتلف أو فقد تلك الأسنان قد يكون له من الانعكاسات النفسية على سلوك الطفل مع أصدقائه خصوصاً إذا ماأضيفت مشكلة النطق مما يدفع الطفل إلى الإنطواء لتجنب سخرية الآخرين منه.

وهناك بعض النصائح العامة والتي قد تساهم حماية أسنان طفلك وتجنب مشاكل الفم يوضحها د.ايهاب عطيتو استشاري الأسنان بمستشفى الحمادي بالرياض :

1- على الأم الحامل عدم تناول أية أدوية إلا بعد استشارة الطبيب المختص وأيضاً عدم إعطاء الطفل عقار التتراسكين قبل الثالثة من العمر .

2- عند ظهور أول مجموعة من الأسنان اللبنية لابد من إجراء تنظيف بسيط لها بعد كل وجبة باستخدام قطعة صغيرة من القطن المعقم وقليل من الماء الدافىء.

3- عند اكتمال ظهور الأسنان اللبنية يجب حث الطفل على استخدام الفرشاة والمعجون ويكون الاختيار من الأنواع المخصصة للأطفال ويجب مراقبة الطفل أثناء التنظيف حتى لايتعود على بلع معجون الأسنان.

4- إذا مادعت الحاجة إلى استخدام البزازة فلابد أن تكون معقمة جيداً حتى لاتنتقل الميكروبات إلى اللثه فتسبب التهابات تؤدي إلى فقد الأسنان ، ولابد أيضاً من الإيضاح بأن ترك البزازة مدة طويلة قد يساعد على تحريك الأسنان عن مواضعها.

5- عدم ترك الرضاعات في فم الطفل لمدة طويلة وخصوصا قبل النوم حتى لايتعود الطفل على النوم وهى في فمه لأن ذلك سوف يؤدي إلى تلف وتسوس جميع الأسنان في وقت واحد وبسرعة كبيرة.

6- ملاحظة الطفل إذا ماقام بالتنفس من الفم وعرضه فوراً على أخصائي الأنف لأن التنفس من الفم يسبب جفافاً والتهابات باللثة وبروزاً بالأسنان وتشوهات بالفك .

7- هناك بعض العادات التي من شأنها إحداث تشوهات بالأسنان وخصوصاً بالقواطع الأمامية مثل مص الإصبع أو دفع اللسان بين القواطع وهنا يجب استشارة طبيب الأسنان لتركيب جهاز بسيط لكسر تلك العادة.

8- عند حدوث تأخير في بزوغ الأسنان عن موعدها الطبيعي يجب استشارة الطبيب فقد تكون هناك مشاكل موضعية أو عامة تستدعي العلاج

9- في حالة وجود آلام بالأسنان يجب سرعة عرض الطفل على طبيب الأسنان قبل أن يتعود على المضغ على ناحية واحدة من الفك أو حدوث مضاعفات وخراجات بالفك .

10 – يجب عرض الطفل على طبيب الأسنان إذا ماانبعثت من فمه رائحة كريهة أو عند وجود نزف أو تورم بالفم

11- من غير المناسب تهديد الطفل بإعطائه حقنة أو بإرساله للطبيب إذا لم يكن مطيعاً لأن ذلك سوف ينعكس على سلوكه بالعيادة مستقبلاً إذا مااحتاج للعلاج الفعلي.

هذا وقد حدث تقدم كبير في أسلوب وعلاج أسنان الأطفال وأصبحت معظم المشاكل قابلة للحل وفي نفس الوقت ظهرت تقنيات جديدة للوقاية من تسوس الأسنان واتخذت مشاكل طب أسنان الأطفال أبعاداً جديدة بحيث يؤدي الآباء دوراً كبيراً لايقل عن دور الطبيب داخل عيادات الأسنان.