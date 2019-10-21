إعلامي رياضي مهدد بالإقالة بسبب التجاوزات

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن استدعاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، إعلاميًا رياضيًا، للتحقيق معه تمهيدًا لإيقافه.

ويأتي ذلك بسبب تجاوزات الإعلامي الرياضي في أحد البرامج التلفزيونية.

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد قرارًا بإيقاف الإعلامي.