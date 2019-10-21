إعلامي رياضي مهدد بالإقالة بسبب التجاوزات
كشفت مصادر مطلعة عن استدعاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، إعلاميًا رياضيًا، للتحقيق معه تمهيدًا لإيقافه.
ويأتي ذلك بسبب تجاوزات الإعلامي الرياضي في أحد البرامج التلفزيونية.
ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد قرارًا بإيقاف الإعلامي.
الشمالي الجنوبي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 21 دقيقة
نبغى الاسم علشان نعرف وش قال // ليه يقال اعلامي رياضي ؟! لماذا لا يقال الاعلامي فلان أخطأ وتجاوز بكذا وكذا وتم ايقافه لنمنع التجاوزات وهم كثر في القنوات وازعجونا ونشروا التعصب والحقد في رياضتنا
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7779 ] نشر منذ 7 دقائق
علمني لا تخليني لاني مقيد ولا مفكوك !!