محاكمة مواطن بتهمة حرمان بناته من التعليم

حمود العنزي(صدى):

أحالت النيابة العامة مواطنًا إلى المحاكمة، مطالبة بعقوبة تعزيرية ضده، في اتهامه بحرمان بناته من التعليم والهوية الوطنية إضافة إلى سوء معاملتهن.

وكانت والدة الفتيات وهي طليقة المتهم، قد اشتكته متهمة إياه بسوء معاملة بناتها القاصرات.

فيما أرجع المتهم سبب حرمانهن من الهوية إلى خوفه عليهن بسبب تواجد طليقته في منزل واحد مع والدتهن مشيرا إلى أنها تسافر دون محرم ودون علمه.