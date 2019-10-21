بعد غياب محمد صلاح عن لقاء مانشستر يونايتد..كلوب: «مو لم يكن جاهزًا»

نواف السالم(صدى):

علق يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي، على دهشة البعض من غياب محمد صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد.

وأكد كلوب أن محمد صلاح لم يكن في حالة تسمح له بالمشاركة أمام مانشستر يونايتد وربما يعود في مباراة دوري الأبطال أمام جينك.

وقال كلوب في تصريحاته: «مو لم يكن جاهزًا، هذا هو الأمر بالكامل».

ولعب ليفربول الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي أمام مانشستر يونايتد، أمس الأحد، وانتهت بالتعادل 1-1، فيما يخوض الريدز لقاء دوري الأبطال الأربعاء المقبل أمام جينك البلجيكي في دوري الأبطال.

يذكر أن محمد صلاح أصيب خلال مباراة فريقه أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة وتم استبداله بعد تدخل عنيف من حمزة تشودهاري.