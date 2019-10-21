  • الإثنين 21

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. معلم الفغم يروي مواقف من حياته

معلم الفغم يروي مواقف من حياته

معلم الفغم يروي مواقف من حياته
علي القحطاني(صدى):

روى معلم اللواء عبدالعزيز الفغم، جوانبا من طفولة الفقيد رحمه الله، ومواقف من حياته.

وأوضح معلم الفغم إلى «المواطن»، أن الشهيد كان يتميز بالذكاء والهدوء والتفوق الدراسي منذ طفولته.

وأشار إلى أنه كان يستمع أكثر من أن يتكلم، وإن فاته شيء من الدرس يلحق المعلم إلى غرفة المعلمين ليستوضح منه ما فاته.

كما أوضح أن الفقيد كان يحب الألعاب الرياضية والرحلات والكشافة، وأنه كان يسارع في مساعدة المحتاجين ويسهر على خدمتهم حيث كان يسدد ديوناً بنكية تصل إلى 500 ألف ريال لأقاربه دون أن يعلم أحد.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. حديث مؤثر لولي العهد عن اللواء الراحل الفغم

بالفيديو.. فتاة برماوية تحفر بئرًا للواء الفغم


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 29752 ] نشر منذ 46 دقيقة

الله يرحمه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *