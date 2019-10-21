والد الطالب الذي سقط من الطابق الثالث بمدرسته يتوعد لمروجي نبأ وفاته

أبها(صدى):

على خلفية سقوط طالب من الطابق الثالث بمدرسته في محايل، أعرب والد الطالب عن استياءه من تداول الأنباء التي أفادت بوفاة نجله.

وأوضح والد الطالب أن إحدى خالات ابنه صُدمت بعد سماعها نبأ وفاته الكاذب، وأصيبت بكسر في إحدى قدميها.

وتوعد الأب بمقاضاة جميع المواقع والصفحات الإلكترونية التي روجت شائعة وفاة ابنه.

وكان الطالب قد صعد إلى فصله وحاول صعود الحاجز الحديدي للممر لمشاهدة من يتواجدون بساحة المدرسة فاختل توازنه وسقط.

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