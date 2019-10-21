أم تطالب بحضانة رضيعتها بعد تنازلها عنها!

أبوظبي(صدى):

طالبت أم إماراتية بحضانة ابنتها الرضيعة، وذلك بعد تنازلها عنها في وقت سابق برضاها، بناء على اتفاق مسبق.

ومن جانبه أيّدت المحكمة حق الأب في استمرار حضانته لابنته، البالغة خمسة أشهر، مؤكدة أنه لا يحق للأم أن تطالب بالحضانة بعد تنازلها عنها.

وذكرت المحكمة الاتحادية العليا أن أحكام الشريعة الإسلامية تبين أن الحضانة مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة، إذ إن الإنسان في طفولته بحاجة ماسة إلى من يعتني به ويعده للحياة.

وإذا ظهر أن مصلحة الطفل في البقاء عند والده، أو غيره، فإن الحضانة تعطى له، لكون الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجوداً وعدماً.