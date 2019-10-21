مُسن يلقى حتفه بعد اعتداء موظفة عليه بالضرب بحذائها!

القاهرة(صدى):

لقى مُسن مصري حتفه، إثر تلقيه ضربة من موظفة بحذائها، وذلك أثناء قيامه بإجراءات المعاش.

وأثناء توجه المسن إلى مكتب التأمينات وقعت مشادة بينه وبين الموظفة التي تعمل بالأرشيف، ثم توجه إلى مكتب المدير ليشكو له ما حدث وأثناء ذلك حضرت الموظفة ووقعت مشادات بينهما مجددا داخل مكتب المدير، وتطور الأمر لاعتداء الموظفة عليه بالضرب بالحذاء.

وتدهورت الحالة الصحية للمعتدى عليه وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى وتوفي بمجرد وصوله.

فيما أوضح مصدر أمني أن الوفاة طبيعية وجاءت إثر تعرضه لأزمة قلبية وهبوط في الدورة الدموية.