أصالة تخرج عن صمتها بعد أنباء طلاقها: «أرجو مراعاة مشاعري»

دمشق(صدى):

قررت الفنانة السورية أصالة نصري الخروج عن صمتها، والتعليق على الأنباء التي ترددت في الأيام القليلة الماضية حول انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.

وأكدت أصالة أنه لا صحة لتلك الأنباء، بنشر صورة جمعتها بزوجها، معلقة: «لاأسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي ، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً ، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا».

وتابعت: «مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا العادي، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي».

وأضافت: «هو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر».

واختتمت: «إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكراً لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري».

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