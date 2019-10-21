اعتماد الاختبارات التحريرية لمواد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة

عادل الحربي(صدى):

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باعتماد تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي؛ عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي.

ويشمل التوجيه لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة.

وذلك بينما يقوّم أداء الطالب تقويمًا مستمرًا في بقية المواد، وفقًا لمستويات الأداء.

كما اشتمل القرار على تخصيص 100 درجة لكل مادة يكون التقويم فيها مستمرًا وختاميًا موزعة بالتساوي بين الفصلين؛ بحيث تكون في كل فصل دراسي 20 درجة لأعمال السنة مشتملة على أساليب متنوعة منها: اختبارات قصيرة، واجبات منزلية، مهمات أدائية.

و30 درجة لاختبار تحريري في نهاية الفصل، كذلك حصول الطالب على درجة النهاية الصغرى 50 % في المواد التي يكون تقويم الطالب فيها مستمرًا وختاميًا شريطة حصوله على نسبة 20 % من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني.

إضافة إلى عقد اختبار الدور الثاني للطالب الذي لم يحقق النهاية الصغرى 50 % للمواد، كذلك من لم يحصل على النسبة الشرطية التي هي 20 % من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني.

وأكد قرار وزير التعليم تقويم أداء الطالب في المرحلة المتوسطة تقويمًا مستمرًا وختاميًا في مادة لغتي الخالدة، وتخصص 100 درجة لكل مادة موزعة بالتساوي بين الفصلين؛ بحيث تكون في كل فصل دراسي 20 درجة لأعمال السنة مشتملة على أساليب متنوعة (اختبارات قصيرة، واجبات منزلية، مهمات أدائية).

و30 درجة لاختبار تحريري في نهاية الفصل، كما يتم اختبار الطلاب ذوي الأعذار والغائبين وفق الضوابط التي تضعها وزارة التعليم.