بالفيديو..محافظ « ساما »: مستعدون لاكتتاب « أرامكو »

الرياض(صدى):

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي “ساما” أحمد الخليفي، اليوم الأحد، عن جاهزية البنوك العربية للتعامل مع اكتتاب شركة أرامكو السعودية حين الإعلان عنه.

وقال الخليفي لقناة ” العربية ” إن المؤسسة في مرحلة الاستعداد لطرح الاكتتاب والنقاش المستمر مع البنوك، وذلك حتى الإعلان عن نشرة الإصدار التي يتم من خلالها تحديد معطيات البنوك.

وأضاف أن الودائع لدى القطاع المصرفي كافية لتمويل طرح “أرامكو” ولكن ذلك يعتمد على نشرة الإصدار.