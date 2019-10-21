القنصل السابق في طهران يروي تفاصيل اغتيال مساعد الغامدي في اقتحام القنصلية

علي القحطاني(صدى):

روى قنصل المملكة السابق في طهران رضا بن عبدالمحسن، قصة قتل الدبلوماسي مساعد الغامدي رحمه الله في اقتحام الإيرانيين للقنصلية السعودية بطهران عام 1987.

وأكد عبد المحسن في تصريحاته لبرنامج اتجاهات، أن الغامدي كان في السفارة يؤدي مهام عمله، خلال الهجوم، مشيرا إلى أنه قُتل بإلقائه من فوق سطح السفارة.

وأوضح السفير السابق، أن الغامدي لم يمت فور سقوطه من سطح السفارة، لافتا إلى أن المملكة حاولت إرسال طائرة طبية خاصة لنقله، لكن الإيرانيون تعمدوا المماطلة وإهمال إصابته حتى توفاه الله.

يذكر أن مجموعة كبيرة من الإيرانيين مقر سفارة المملكة في طهران وقامت باحتلالها واحتجاز الدبلوماسيين السعوديين بداخلها ومن ثم الاعتداء عليهم من قبل الحرس الثوري الإيراني.

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