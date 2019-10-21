الرائد يُفاجيء الهلال قبل مواجهة السد

ماجد محمد(صدى):

قرر نادي الرائد مساندة نادي الهلال في منافسات البطولة الآسيوية، حيث يواجه الأزرق السد القطري في إياب نصف النهائي الآسيوي الثلاثاء.

وقال الرائد عبر “تويتر” : قررت إدارة نادي الرائد تجهيز رحلات جماهيرية لمؤازرة شقيقنا فريق الهلال في المباراة يوم الثلاثاء المقبل فمن لديه الرغبة عليه تسجيل اسمه في مقر النادي.