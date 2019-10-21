الرائد يُفاجيء الهلال قبل مواجهة السد
قرر نادي الرائد مساندة نادي الهلال في منافسات البطولة الآسيوية، حيث يواجه الأزرق السد القطري في إياب نصف النهائي الآسيوي الثلاثاء.
وقال الرائد عبر “تويتر” : قررت إدارة نادي الرائد تجهيز رحلات جماهيرية لمؤازرة شقيقنا فريق الهلال في المباراة يوم الثلاثاء المقبل فمن لديه الرغبة عليه تسجيل اسمه في مقر النادي.
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 14 دقيقة
تحية الوطن لأبناء الوطن الرائد والبقية مع ممثل الوطن . هذه هي الوطنية الخالصة التي تعودنا عليها في مساندة كل من هو يشرف الوطن .
بئس نادي النصر وإدارته وجمهوره وإعلامه المعفنيين الذين يعملون ضد ممثل الوطن !!
الذاكرة تعيدنا للوارء قبل سنتين مضت عندما قدموا الدعم والمساندة والمعلومه للفريق الياباني ضد ممثل الوطن !!!