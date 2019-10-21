شاهد.. حادث مروع بسبب الانشغال بالجوال والسرعة الزائدة

نايف السالم(صدى):

وثّق مقطع فيديو، الأضرار الناجمة لسيارة بعد وقوع حادث مروع، على أحد طرق المملكة.

وأوضح الفيديو، الحادث الذي نتج عن انشغال قائد السيارة بالجوال والسرعة الزائدة على الطريق.

و تضمن جدول المخالفات رقم (٤) غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، حال استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة.

كما يحدد جدول المخالفات رقم 8، غرامات تجاوز السرعة، إذ تبدأ من 150 ريال وحتى 2000 ريال.