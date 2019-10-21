شاهد.. الظهور الإعلامي الأول لأمير الكويت بعد تعافيه

خالد الظفيري(صدى):

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب.

وظهر أمير الكويت خلال استقبال الغانم للمرة الأولى عبر وسائل الإعلام، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رحلة علاج استمرت لأكثر من شهر تكللت نتائجها بالنجاح.

وبدى على ملامح أمير الكويت أنه بصحة جيدة بعد الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

وتناقلت الحسابات الإخبارية جانبًا من اللقاء الذي جمع الأمير بالنواب، حيثُ قال الشيخ صباح ” إنتو فرحانين وأنا فرحان إني أشوفكم “ .