استمرار البحث عن مواطن اختفى قبل 3 أشهر

نايف السالم(صدى):

كثفت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، بحثها عن المفقود ريان الحازمي، والذي فقد في 27 من شهر ذي القعدة للعام الماضي 1440 هـ.

وقال الأب إن ابنه ريان خرج من المنزل مدعياً ذهابه إلى أحد مستشفيات مكة، وإنه تقدم ببلاغ إلى شرطة جرول والتي باشرت البلاغ وعثر على مركبته بحالة جيدة على طريق مكة جدة وأغراضه الشخصية بداخلها دون أن يفقد منها أي شيء.

‏‫وأضاف والده: حتى هذه اللحظات ولَم يردنا أي خبر من أي جهة رسميه.