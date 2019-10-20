إيفانكا ترامب تضع نفسها في موقف محرج بعد تصرف غريب

واشنطن(صدى):

أحرجت إيفانكا ترامب نفسها بشكل مثير للجدل عندما أجرت زيارة إلى مصنع لوي فيتون وهي علامة تجارية شهيرة في مجال الأزياء وكانت ترتدي حقيبة تحمل علامة شانيل المنافسة.

يمكن النظر إلى الخطأ على أنه بسيط، ولكن في الحقيقة هو خطأ كبير وضع إيفانكا في حرج وهي في مصنع لعلامة تجارية معينة وتحمل حقيبة لعلامة منافسة.

وسخر الجمهور من إيفانكا ترامب حيث وصفوا موقفها بأنه جنوني ولا يجوز احترامًا للمكان الذي تواجدت فيه.