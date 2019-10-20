وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بنجران

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران.

وأوضحت الإدارة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي مسجل جراحة العظام (عدد وظيفتين ) استشاري طب الأطفال، استشاري أطفال حديثي الولادة (عدد وظيفتين)، طبيب مقيم طب الطوارئ (عدد 6 وظائف)، أخصائي مسجل طب الطوارئ (عدد 3 وظائف)، استشاري طب الطوارئ (عدد وظيفتين).

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