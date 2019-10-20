الأمير هاري وميغان يقتربان من مغادرة بريطانيا للأبد

لندن(صدى):

أعرب الأمير هاري وزوجته دوقة ساسيكس ميغان ماركل عن سعادتهما البالغة بزيارة إفريقيا الأخيرة.

ولفت الأمير هاري إلى أنه دائمًا يراوده حلم الاستقرار في جنوب إفريقيا بدلا من بريطانيا.

وتحدّث الأمير هاري في الفيلم الوثائقي القادم لقناة ITV حول أفراد العائلة المالكة، وكشف عن أنه يمكن أن يرى نفسه يعيش في إفريقيا في المستقبل.

وتابع: لا أعرف أين يمكن أن نعيش في إفريقيا في الوقت الحالي، لقد أتينا للتو من مدينة كيب تاون، وسيكون ذلك مكانًا رائعًا بالنسبة لنا حتى نتمكّن من إقامة قاعدة لأنفسنا، بالطبع.

وأضاف: سنركّز بقية حياتنا في الغالب على إفريقيا، وعلى الحفاظ عليها، هناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها، هناك الكثير من المشاكل فيها، ولكن يوجد إمكانات هائلة للحلول.

في سياق آخر، يُخطّط كل من ميغان وهاري لقضاء عطلة طويلة من الواجبات الملكية خلال موسم الأعياد. وبحسب تقارير، من المتوقّع أن ينقل دوق ودوقة ساسكس ارتشي إلى الولايات المتحدة للاحتفال بعيد الشكر، بعد معاناتهما من جدول دبلوماسي وعائلي مزدحم للغاية في عام 2019.

ويُخطّط الثنائي لتقسيم وقتهم بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال موسم الأعياد، بحيث يمكن للعائلة الاستمتاع بأول عيد الشكر وعيد الميلاد لـ ارتشي.