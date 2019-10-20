شاهد.. شاب يتقدم للزواج من فتاة ويحتضنها رغم حجابها خلال مظاهرات لبنان

بيروت(صدى):

شهدت مظاهرات لبنان، مواقف غير مألوفة خلال احتجاجات جماهيرية، إذ ظهرت الرومانسية بقوة وسط الاحتجاجات.

وأظهر مقطع فيديو، قيام شاب بالتقدّم للزواج من فتاة وسط إحدى المسيرات الاحتجاجية بلبنان، وعندما قبلت الفتاة حملها ودار بيها، وسط تهليل الجموع.

يأتي ذلك بالتزامن مع ظهور فيديو آخر لعريس وعروس يحتفلون بالزواج وسط المظاهرات، مرتدين زي الزفاف.

كما أظهرت عدة صور تبادل القُبل بين أكثر من ثنائي، أمام الحرائق والاشتباكات.

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