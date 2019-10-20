خالد النمر : الانفعال يؤثر على شرايين القلب

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطر الشرايين، اليوم الأحد، تأير الانفعال على صحة القلب.

وقال الطبيب :” كلامك ضيق صدري هذه العبارة الدارجة فيها الكثير من الصواب..فالكلام الذي يَجُرّ خلفه انفعالا نفسيا شديداً يؤثر على شرايين القلب حتى ولو كان الشخص سليما!! “.

وأضاف : الصبغة المستخدمة في تصوير شرايين القلب هي مادة مصنعة من اليود تستخدم منذ عشرات السنين في تصوير شرايين الجسم الختلفة وعند حقنها يشعر المريض بحرارة في جسمه تنتقل من رأسه الى حوضه وهي لا تمتص وتُخرَج عن طريق الكلى في البول.