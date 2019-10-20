الإهمال يؤدي إلى فقد طالب عينيه في مدرسته

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى المدارس بمصر، واقعة إهمال كلّفت طفلًا فقدان إحدى عينيه بعدما أصيب خلال لعبه كرة القدم مع زملائه.

وتعرَّض أحد الأطفال في الصف الثالث الابتدائي، إلى قطع في قرنية العين، نتيجة غياب الإشراف المدرسي في فناء المدرسة.

وأوضحت والدته، أن ابنها كان يلعب مع زملائه كرة القدم في الفناء وأصيب في عينيه بسبب الكرة، ولم يلتفت له أحد.

وأشارت إلى أن الإهمال تسبب في قطع في القرنية، والتهاب في عصب العين، إذ ظل ساعتين كاملتين لا يقدر على فتح عينه، ما أدى إلى فقد القدرة على الرؤية بعينه اليمين.

واتهمت والدة الطفل، مديرة المدرسة بالتقصير، وحررت محضرًا ضدها بسبب التقصير والإهمال.