تناول زيت الزيتون على الريق خطر يُهدد حياتك

أميرة خالد(صدى):

حذر أستاذ تغذية من تتناول زيت الزيتون على الريق؛ حيث يعتقد البعض أنه أمر يعود بالنفع على صحة الإنسان.

وقال الدكتور محمد سيد مسعود، أستاذ التغذية، والمدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي إن تناول زيت الزيتون على الريق له مخاطر جسيمه على صحة الإنسان.

وأوضح أن هذه العادة تؤدي إلى الإصابة بـ «الحموضة، الشعور بحرقة في المعدة، عسر الهضم، انتفاخ وغازات، زيادة في الوزن، وذلك لأن 1 جرام من زيت الزيتون، يحتوي على 9 سعرات حرارية»

ولا يساعد زيت الزيتون بشكل أساسي على الهضم عند تناوله على الريق كما يظن البعض.

كما حذر خبراء التغذية من تسخين زيت الزيتون على النار أثناء عملية الطهي، لأنه يفقد قيمته الغذائية.

ولكي يتم الحصول على فوائد زيت الزيتون يمكن وضع الزيت على مختلف أنواع السلطات، أوإضافة الزيت إلى الفول.

ويمكن أيضا وضع الزيت على الطعام بعد الطهي.