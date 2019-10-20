بوتين يُشعل خلاف ناري بين مذيعين في العربية وسكاي نيوز (فيديو)

موسكو(صدى):

في مشهد أثار الجدل اشتعل خلاف حاد بين مذيعين أحدهما في سكاي نيوز والأخر يعمل للعربية بسبب لقاء مع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين.

وبدأ الأمر عندما أجرى الرئيس بوتين قبل زيارته الأخيرة للسعودية والإمارات الأسبوع الماضي، مقابلة تلفزيونية مع 3 قنوات فضائية في وقت واحد، هي : روسيا اليوم، والعربية وسكاي نيوز.

ولجأت القنوات الثلاث لبث المقابلة بطرق مختلفة، فاختارت قروسيا اليوم بث المقابلة بشكل كامل.

وعلى جانب أخر لجأت قناتا العربية و سكاي نيوز لعرض أبرز ما جاء في إجابات الرئيس بوتين من منظورهما.

وفتح مذيع قناة سكاي نيوزمهند الخطيب، عبر تويتر النار على زميله في قناة العربية محمد الطميحي، وقال: الرئيس فلاديمير بوتين أجرى منذ أيام مقابلة مع 3 قنوات، هي: سكاي نيوز عربية، وروسيا اليوم، والعربية، مذيع العربية محمد الطميحي، شطب مذيعي القناتين الأخريين واستخدم أجوبة بوتين على أسئلتهما وكأنها إجابات على أسئلته، أمر غير مهني وغير أخلاقي ومعيب.

وقال في تغريدة أخرى: أنت حرّ بحذف أسئلة المحاورين الآخرين بالمونتاج، لكن أن تستخدم إجابات بوتين عن أسئلة زملائك وكأنها إجابات عن أسئلتك فهذا أمر غير مهني وغير أخلاقي ومعيب.

وبالطبع حرص المذيع محمد الطميحي على الرد على تلك الاتهامات .

زوقال الطميحي ردًا على انتقادات زميله الخطيب: أدارت العربية حوارًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمشاركة من الصحفي القدير سلام مسافر من روسيا اليوم، ومذيع من سكاي نيوز عربية .. وهذا ما تحدثنا عنه قبل بث المقابلة.

وأضاف الطميحي : في اليوم المتفق عليه للبث، كانت لنا تغطية خاصة سبقت زيارة الرئيس بوتين للرياض، وكانت المقابلة محور التغطية، قررنا إعادة ترتيب المحاور والتركيز على بعض إجابات بوتين في عرض يخرج عن الروتين بما يتفق من اهتمامات مشاهدينا، مشفوعين بالاشتراطات التي طلبها المكتب الصحفي للرئيس.

وأوضح : المقابلة ليست حصرية ولم ننسب أي إجابة لنا .. وكان لنا الحق في استخدام الإجابات دون الأسئلة، وهو ما كان متاحًا للقنوات الثلاث، روسيا اليوم بثت الحوار كاملًا: مذيع العربية هو يدير الحوار .. وفي نسخة سكاي نيوز فجأة أصبح مذيعهم هو من يدير الحوار مع حذف أي مقطع يتعارض مع ذلك.

وتابع بلهجة حادة: من الصعب أن تتقبل أن يكون مذيع أصغر منك (سنًا) هو من يدير الحوار .. لكن أن يدفعك ذلك لأن تتهمه شخصيًا عبر وسائل التواصل بأن ما قام به غير أخلاقي ومهني ومعيب، فأنت تثبت بأنك لم تتجاوز تلك العقدة لذلك لجأت للتزوير .. حين خاطبت الجدار وحيدًا دون رئيس أو محاورين.

كما نشر الطميحي مع تغريدته الأخيرة، مقطع فيديو تم تصويره في مكان إجراء المقابلة مع الرئيس بوتين، ويظهر فيه المذيع الخطيب يتحدث على طاولة الحوار وحيدًا ليرحب بالرئيس بوتين دون أن يكون موجودًا.