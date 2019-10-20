نورهان المرشدي بعد سقوط والدتها في ذا فويس: « اللي هيتكلم عنها هقطع لسانه »

القاهرة(صدى):

فتحت المتسابقة نورها المرشدي المشاركة في ذا فويس الموسم الخامس النار على منتقدي سقوط والدتهًا أرضًا في اختبارات الصوت وبس أمس .

وخرجت نورهان المرشدي في فيديو لترد على الساخرين من والدتها قائلة:أمي تاج فوق دماغي وعمري ما هسمح لحد إنه يتريق عليها أو يقول هي وقعت كده ليه.. الناس سابت الغناء وكل حاجة أنا عملتها وبيتكلموا على أمي.. أنا أمي كافحت وتعبت عشان تخليني واقفة على مسرح زي ده.

وأضافت المشتركة المصرية: أي حد هيتكلم عن أمي هقطع لسانه.. أمي خط أحمر.. إزاي ست كبيرة زي دي ووقعت عشان قلقانة وخايفة، وانتوا تتريقوا.

وتابعت : انتوا ازاي تتجرأوا تخلوا فرحة الواحد ماتكملش.. الناس سايبة التعب اللي تعبناه والحلقة وبيتكلموا عن أمي.. أنا مش مسامحة أي حد جاب سيرة أمي بكلمة أو اتريق عليها.. ربنا يخليها لي، المسرح ده كان بقالي 5 سنين بحلم إني أعدي قدامه، ولما ست زي دي تتعب التعب ده كله تتريقوا بالطريقة دي.