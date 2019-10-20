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مصادرة كمية كبيرة من الخضروات مجهولة المصدر واللحوم الفاسدة بمكة

مصادرة كمية كبيرة من الخضروات مجهولة المصدر واللحوم الفاسدة بمكة
علي القحطاني(صدى):

واصلت بلدية المسفلة الفرعية جهودها الرقابية في سوق النكاسة العشوائي وذلك بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة.
وأسفرت الحملة عن مصادرة 2 طن من الخضروات مجهولة المصدر و طناً من اللحوم والأسماك الفاسدة إضافةً إلى مصادرة أعداد كبيرة من الدواجن المريضة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3308 ] نشر منذ 1 ساعة

مجهولة المصدر وتعطونها للجمعيات الخيرية ؟
الفواكه والخضروات يشترونها من السوق المركزي بعد صلاة الفجر ببلاش

قولو لزم عندهم محلات لان البسطة مافيها رسوم وتخرب على المستاجرين بالرسوم

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