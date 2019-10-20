مصادرة كمية كبيرة من الخضروات مجهولة المصدر واللحوم الفاسدة بمكة

علي القحطاني(صدى):

واصلت بلدية المسفلة الفرعية جهودها الرقابية في سوق النكاسة العشوائي وذلك بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 2 طن من الخضروات مجهولة المصدر و طناً من اللحوم والأسماك الفاسدة إضافةً إلى مصادرة أعداد كبيرة من الدواجن المريضة .