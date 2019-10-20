مصادرة كمية كبيرة من الخضروات مجهولة المصدر واللحوم الفاسدة بمكة
واصلت بلدية المسفلة الفرعية جهودها الرقابية في سوق النكاسة العشوائي وذلك بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة.
وأسفرت الحملة عن مصادرة 2 طن من الخضروات مجهولة المصدر و طناً من اللحوم والأسماك الفاسدة إضافةً إلى مصادرة أعداد كبيرة من الدواجن المريضة .
محمد[ عدد التعليقات: 3308 ] نشر منذ 1 ساعة
مجهولة المصدر وتعطونها للجمعيات الخيرية ؟
الفواكه والخضروات يشترونها من السوق المركزي بعد صلاة الفجر ببلاش
قولو لزم عندهم محلات لان البسطة مافيها رسوم وتخرب على المستاجرين بالرسوم