لقطات مُبهجة من افتتاح ممر المشاهير في دبي
شهدت الإمارات، اليوم الأحد، افتتاح ممر المشاهير في دبي، بمنطقة داون تاون ، بحضور الفنانة المصرية منى زكي، التي شاركت في المؤتمر الصحفي الخاص بالافتتاح.
وممر المشاهير في دبي أحدث إضافة إلى وسط مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على غرار ممر مشاهير هوليوود.
وسيتم تكريم المشاهير من خلال اختيار أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في مجالات الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، مواقع التواصل الاجتماعي، بالحصول على نجمة دبي.
وتصدّر الممر الشرفي في مرحلته الأولى أسماء عدد من النجوم، أبرزهم عمرو دياب ومحمد صلاح وعبدالحليم حافظ، ومن النجوم العالميين: ليوناردو دي كابريو، ويل سميث، داوين جونسون، رامي مالك، ميسي، وشاروخان.
وحجزت منى زكي مكانها في ممر المشاهير، وفازت بنجمة دبي إثر تتويجها بجائزة أفضل ممثلة دراما خلال حفل جوائز ”الموريكس دور”، إضافةً لكونها سفيرةً لدى منظمة اليونيسيف العالمية.
ومن المرتقب أن يتضمن ممر مشاهير دبي في بدايته 400 نجمة، تُمنح لمختلف الشخصيات العامة المؤثرة، في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها.
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