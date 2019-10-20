لقطات مُبهجة من افتتاح ممر المشاهير في دبي

أبوظبي(صدى):

شهدت الإمارات، اليوم الأحد، افتتاح ممر المشاهير في دبي، بمنطقة داون تاون ، بحضور الفنانة المصرية منى زكي، التي شاركت في المؤتمر الصحفي الخاص بالافتتاح.

وممر المشاهير في دبي أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على ‏غرار ممر مشاهير هوليوود.

وسيتم تكريم المشاهير من خلال اختيار ‏أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في ‏مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، ‏الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، مواقع التواصل ‏الاجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي.

وتصدّر الممر الشرفي في مرحلته الأولى أسماء عدد من النجوم، أبرزهم عمرو دياب ومحمد صلاح وعبدالحليم حافظ، ومن النجوم العالميين: ليوناردو دي كابريو، ويل سميث، داوين جونسون، رامي مالك، ميسي، وشاروخان.

وحجزت منى زكي مكانها في ممر المشاهير، وفازت بنجمة دبي إثر تتويجها بجائزة أفضل ممثلة دراما خلال حفل جوائز ‏‏”الموريكس دور”، ‏إضافةً لكونها سفيرةً لدى منظمة اليونيسيف العالمية.‏

ومن المرتقب أن يتضمن ممر مشاهير دبي في بدايته 400 نجمة، تُمنح لمختلف ‏الشخصيات ‏العامة المؤثرة، في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها.‏