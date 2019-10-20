على قناة لعزمي بشارة.. لبناني: بدنا محمد بن سلمان والمراسلة تقاطعه (فيديو)

بيروت(صدى):

وضع مواطن لبناني، مراسلة في قناة « العربي » التي يُديرها المرتزق عزمي بشارة، في موقف محرج.

وقال المواطن اللبناني، إن بلاده بحاجة إلى « واحد شريف في لبنان يعمل مثل ما عمل محمد بن سلمان في السعودية بمحاربة الفساد واسترجاع أموال الدولة المنهوبة » .

وحاولت المراسلة، إيقاف حديثه بعدما ذكر الأمير محمد بن سلمان؛ فيما أكد البعض أن هذا الأمر قد يتسبب في طردها من القناة.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية ستجتمع للاتفاق على إجراءات تطبيق الإصلاحات، غدًا الاثنين.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، الأحد، على توافد أعداد من المتظاهرين إلى ساحة رياض الصلح في بيروت.

وطالب بيان للمتظاهرين في لبنان بإ\جراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019، وإسقاط حكومة العهد والدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراطو، وتحرك القضاء لاستعادة المال المنهوب، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وأكد رئيس حزب الكتائب إن الشعب اللبناني بكل طوائفه قلب الطاولة على التبعية والتجارة بالسياسة.