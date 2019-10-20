فحص 1505 سيدة عن سرطان الثدي في حاضرة الدمام

صيتة العماش(صدى):

فحصت حملة “الشرقية وردية” للتوعية عن سرطان الثدي عدد 1505 سيدة بواسطة عيادة الماموجرام المتنقلة وآلية الكشف الذاتي خلال 20 يوما من انطلاقتها بعدد من الجهات الحكومية والخاصة ومجمعي الراشد والعثيم بالخبر والدمام ، حيث يجري حاليا معاينة هذه الحالات للتأكد من سلامتها ، فيما تستمر الحملة في عامها الحادي عشر بفعالياتها وأنشطتها التوعوية في شهر أكتوبر بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية لنشر التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع والتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي .

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي أن حملة “الشرقية وردية” انطلقت في عامها الحادي عشر برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية محققة نتائج إيجابية منذ انطلاقها ، بعد أن استفاد من فعالياتها التوعوية التثقيفية مايقارب 15 ألف زائر خلال 20 يوما ، مشيرا إلى الإقبال الكبير على الأركان التوعوية للحملة داخل مجمعي الراشد والعثيم والعيادة المتنقلة ومركز مي الجبر للكشف المبكر ، إضافة إلى تفاعل الجهات الحكومية والخاصة مع الحملة من خلال تدشينها بمواقعهم ودعم الجمعية في أعمالها التوعوية .

وأشارت رئيسة برنامج الكشف المبكر عن السرطان بجمعية السرطان الدكتورة إيمان المهوس رئيسة قسم الأشعة بمستشفى قوى الأمن بالدمام إلى فحص مايقارب 385 سيدة داخل عيادة الماموجرام وفحص 1120 سيدة ذاتيا داخل الحملة بمجمع الراشد بالخبر ومجمع العثيم بالدمام، حيث يتم حاليا العمل على قراءة حالات الماموجرام والتأكد من سلامتها ، مشيدة بارتفاع الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن السنوات الماضية وهو مؤشر إيجابي لما تحققه هذه الحملات التوعوية من أثر متميز بالمجتمع .

وأكدت المهوس على أن الحملة في عامها الحادي عشر شهدت وجود شراكة بين جمعية السرطان ومستشفى قوى الأمن بالدمام بهدف تفعيل الكشف المبكر في الجهات الحكومية ، مبينة تدشين الحملة الاسبوعين الماضيين في إدارات الأحوال المدنية النسائية بالدمام ويوم أمس في أحوال مجمع فؤاد سنتر بالخبر ، فيما سيتم تدشينها الاسبوع المقبل في إداراة الجوازات ومطار الملك فهد وعدد من الجهات الآخرى .

وأفاد المدير التنفيذي لجمعية السرطان السعودية سحر سلامة أن الحملة حظيت بزيارة من مختلف الأفراد والجهات الحكومية والخيرية بالمنطقة الشرقية وتفاعل المسئولين وفئات المجتمع والذين تجولوا بالحملة واشادوا بماشاهدوه من فعاليات توعوية ، مبينة أن الحملة ستنطلق الاسبوع الحالي في محافظة حفر الباطن تليها عدد من المحافظات إضافة لتفعيلها حاليا بمستشفيات حاضرة الدمام وعدد من الجهات الحكومية والخاصة .