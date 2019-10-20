وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: راسل: شهادة الثانوية العامة، أخصائي التطوير التنظيمي الأول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، الإدارة الصحية، التطوير التنظيمي، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير، استشاري مساعد- أمراض النساء والولادة: شهادة الدكتوراه في تخصص أمراض النساء والولادة.

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