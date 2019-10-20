في مشهد كوميدي.. شاهد مشجع يقتحم مباراة إنتر ميلان بـ « الباراشوت »

نواف السالم(صدى):

اقتحم مُشجع مباراة ساسولو وإنتر ميلان التي أقيمت على ملعب الأول في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

والغريب والطريف في الأمر هو اقتحام المشجع الملعب بـ الباراشوت حيث فوجيء الجميع بهبوطه قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وفي مشهد كوميدي فوجئ المقتحم لتأخر رجال أمن الملعب في التدخل لإيقافه، حيث ظل ينظر يمينا ويسارا وهو ينتظر قدومهم.

وما هي إلا لحظات، حتى هرع تجاهه 3 من رجال الأمن، واقتادوه إلى خارج الملعب دون مقاومة منه.