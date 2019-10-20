الريال في ورطة بعد تأكد غياب بيل ولوكا أمام غالاتا

ماجد محمد(صدى):

كشفت قائمة ريال مدريد لمواجهة غالاتا سراي التركي، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا عن تأكد غياب غاريث بيل ولوكا مودريتش.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لائحة من 21 لاعبًا ستسافر لاسطنبول، ولم تضم اللائحة الثنائي الويلزي غاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش واللذين تعرضا لإصابة مع منتخبي بلديهما خلال المواجهة التي جمعت ويلز وكرواتيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وغابا عن لقاء ريال مايوركا أمس السبت في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وخسر ريال مدريد اللقاء 0/1 وصدارة الدوري الإسباني لصالح غريمه برشلونة الذي فاز على إيبار 3/0.

ويلعب الريال أمام غالاتا سراي لقاء مهمًا في مسيرته بدوري الأبطال بعدما جمع نقطة من لقاءين حيث خسر أمام باريس سان جيرمان 0/3 في باريس وتعادل في سانتياغو برنابيو أمام كلوب بروج 2/2.

ويحتاج للفوز في اللقاء للإبقاء على حظوظه في التأهل لدور الـ16 خاصة أنه يحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى بنقطة واحدة .