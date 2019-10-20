« أطفال دار الحضانة يستضيفون مسني الرياض »

تركية البدر(صدى):

نظمت دار الحضانة الإجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجاً اجتماعياً وترفيهياً بمقر الدار تحت شعار (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) بالتعاون مع فريق كلنا طموح التطوعي و بحضور مدير عام عمل وتنمية الرياض الدكتور يوسف السيالي، وعدد من المشرفين والمهتمين بالشأن الإجتماعي .

وجاء الهدف من البرنامج الموجه لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين و أطفال دار الحضانة تقوية الروابط الإجتماعية بين المسنين والأطفال وإشعارهم بالبهجة وتعزيز الإنتماء مع الأفراد الآخرين .

تضمن البرنامج الترحيب بالمسنين والحضور عبر كلمة ألقاها قائد الفريق التطوعي الإعلامي علي الحضان ،

تلاها كلمة ترحيبية من مديرة دار الحضانة هدى سيلان التي أبدت سعادتها باستضافة هذه الفئة الغالية بمقر الدار مؤكدة فيها مدى أهمية النشاطات الاجتماعية وتأثيرها على الفرد والمجتمع .

كما احتوى البرنامج على العديد من الأنشطة والمسابقات الترفيهية ، بالإضافة إلى الأركان المنوعة كالأركان التراثية، و الألعاب والتلوين.

وتخلل البرنامج العديد من العروض والأناشيد بمشاركة فرقة دقائق مرح و أطفال الدار.

اختتم البرنامج بكلمة للدكتور السيالي عبر فيها عن بالغ سروره وشكره لمنسوبات الدار والمنظمين وتقديم الجوائز والهدايا التذكارية للحضور والمشاركين .