بالصور..جمل تكتيكية تجهّز الهلال للقاء «السد القطري»

ماجد محمد(صدى):

أدى فريق الهلال مساء اليوم الأحد، مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة ضيفه ” السد القطري ” مساء الثلاثاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطول دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعمد المدير الفني ” رازفان ” في المران إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، حيث شارك كاريلو والشلهوب في تدريبات الفريق الجماعية.

وأجرى اللاعب ” عبدالله المعيوف ” فحصًا طبيًا وذلك للاطمئنان على سير برنامجه، حي فرض ” رازفان ” مناورة على جزء من الملعب.