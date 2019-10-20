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بالصور..جمل تكتيكية تجهّز الهلال للقاء «السد القطري»

بالصور..جمل تكتيكية تجهّز الهلال للقاء «السد القطري»
ماجد محمد(صدى):

أدى فريق الهلال مساء اليوم الأحد، مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة ضيفه ” السد القطري ” مساء الثلاثاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطول دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعمد المدير الفني ” رازفان ” في المران إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، حيث شارك كاريلو والشلهوب في تدريبات الفريق الجماعية.

وأجرى اللاعب ” عبدالله المعيوف ” فحصًا طبيًا وذلك للاطمئنان على سير برنامجه، حي فرض ” رازفان ” مناورة على جزء من الملعب.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 1 ساعة

بل التوفيق انشاء الله

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