مسؤول: إلغاء شرط المحرم للنساء سيكون في العمرة فقط (فيديو)

نايف السالم(صدى):

كشف مازن درار الأمين العام للجنة الحج والعمرة، أن بوابة « مقام » تتيح لطالب العمرة التواصل مباشرة مع شركة السياحة السعودية دون وسيط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج « ياهلا » أن التحديث في البوابة يهدف إلى التسهيل على المعتمر، إذ يمكنه الحصول على تأشيرة إلكترونية للعمرة عبر موقع الشركة دون وسيط وتكون مدتها 30 يوما.

وأضاف: « من سيأتي للعمرة سيكون متاحا له التجول في ربوع المملكة بحرية، وحضور الفعاليات » .

من جانبه، قال عبدالله قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات لآداء العمرة فوق سن 18 عاما، وهذا في العمرة فقط، أما الحج فله ترتيبات أخرى.

وتابع: « سيكون للمعتمر الفرصة في السياحة بالمملكة، كما يمكن للسائح أيضًا أن يؤدي العمرة بتأشيرة السياحة » .

وأفاد بأن « تأشيرة مضيف سوف تتاح خلال الأيام القادمة، وستتيح للمواطن والمقيم استضافة على كفالتهم الشخصية ضيوف المملكة لمدة 90 يوما » .

https://twitter.com/YaHalaShow/status/1185975567147061248